Кристиан Тосевски
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Македония
Дата рождения
6 мая 1994 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
Янг Бойз
3 : 0
Тирана
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Янг Бойз
3
Тирана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд