Юха Пиринен
№66
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
22 окт. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
был в запасе