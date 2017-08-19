Иван Сметанин
№96
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 марта 1996 (25) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
Тюмень
0 : 2
Крылья Советов
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
2
был в запасе
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
09.08.2017 09 авг. 2017 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
1
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017 30 июля 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2
Зенит-2
2
был в запасе
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
08.07.2017 08 июля 2017 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1
Балтика
2
был в запасе