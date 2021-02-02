Жан-Лука Иттер
№27
Защитник
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Команда
Гройтер Фюрт
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 янв. 1999 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
Вердер
2 : 0
Гройтер Фюрт
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 22:45
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Вердер
2
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
Мангейм
1 : 2
Фрайбург
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Мангейм
1
Фрайбург
2
был в запасе