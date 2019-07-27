Андрей Власов
№91
Полузащитник
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1999 (22) года
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе