Сергей Ещенко
№31
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 2001 (20) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Томь
1 : 1
Краснодар-2
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Чертаново
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Краснодар-2
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Краснодар-2
0 : 2
Енисей
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Краснодар-2
0
Енисей
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
45'
45'
45'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур