Юлиан Кристофферсен
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 мая 1997 (24) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
16.03.2017 16 марта 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Аякс
2
Копенгаген
0
был в запасе