Чезаре Польяно
№15
Защитник
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017 27 мая 2017 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе