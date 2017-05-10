Адмир Чатович
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
5 сент. 1987 (33) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
Химки
2 : 2
Луч
10.05.2017 10 мая 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Химки
2
Луч
2
был в запасе
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
Химки
1 : 1
Волгарь
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 16:00
минуты: 1' - 57'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 57' / Россия. ФНЛ, 34 тур
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Химки
1 : 0
Балтика
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Химки
1
Балтика
0
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 32 тур
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
Динамо
0 : 0
Химки
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
Тюмень
1 : 1
Химки
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 13:00
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тюмень
1
Химки
1
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 29 тур