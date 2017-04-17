Максим Бойчук
№20
Нападающий
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 нояб. 1997 (23) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
Тосно
0 : 0
Спартак-Нальчик
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 18:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тосно
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 7:00
Луч
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 7:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
26.03.2017 26 марта 2017 вс 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Волгарь
26.03.2017 26 марта 2017 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Волгарь
2
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
Тюмень
3 : 0
Спартак-Нальчик
22.03.2017 22 марта 2017 ср 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Тюмень
3
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 23 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
Зенит-2
1 : 1
Спартак-Нальчик
18.03.2017 18 марта 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Зенит-2
1
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 27 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Балтика
12.03.2017 12 марта 2017 вс 16:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Спартак-Нальчик
0
Балтика
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур