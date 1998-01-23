Первис Эступинан
№15
Защитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
21 янв. 1998 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2021 26 мая 2021 ср 22:00
Вильярреал
1(11) : 1(10)
Манчестер Юнайтед
26.05.2021 26 мая 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, Финал
Вильярреал
1(11)
Манчестер Юнайтед
1(10)
был в запасе
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
Арсенал
0 : 0
Вильярреал
06.05.2021 06 мая 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Арсенал
0
Вильярреал
0
был в запасе
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021 29 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Вильярреал
2
Арсенал
1
был в запасе
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Вильярреал
2 : 0
Динамо
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вильярреал
2
Динамо
0
был в запасе
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Динамо
0 : 2
Вильярреал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Динамо
0
Вильярреал
2
был в запасе
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
Вильярреал
2 : 1
Зальцбург
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Вильярреал
2
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
Зальцбург
0 : 2
Вильярреал
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала