Денис Макаров
№25
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1998 (23) года
Рост
176
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
20'
20'
20'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
60'
60'
60'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
60'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
73'
73'
73'
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
34'
82'
34'
82'
34'
82'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
30', 30'
30', 30'
30', 30'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
30', 30'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
90'
90'
90'
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
56'
56'
56'
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
13'
13'
13'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
70'
70'
70'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
90'
90'
90'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 9 тур