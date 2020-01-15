Омар Богл
№14
Нападающий
Подписаться
Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 июля 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
Карлайл Юнайтед
3 : 4
Кардифф
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
3
Кардифф
4
был в запасе