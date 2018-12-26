Колин Куанер
№23
Нападающий
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Команда
Ипсвич Таун
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 июня 1991 (29) лет
Рост
190
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Хаддерсфилд Таун
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
3
Хаддерсфилд Таун
1
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
1 : 3
Саутгемптон
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1
Саутгемптон
3
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Хаддерсфилд Таун
0
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
Уотфорд
3 : 0
Хаддерсфилд Таун
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Уотфорд
3
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе