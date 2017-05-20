Алексис Бюзен
№27
Нападающий
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Команда
Нанси
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 сент. 1995 (25) лет
Рост
175
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Нанси
3 : 1
Сент-Этьен
17'
17'
17'
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
17'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Нанси
3
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур