Альберто Рейнаудо
№91
Вратарь
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
Фиорентина
2 : 2
Торино
27.02.2017 27 февр. 2017 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2
Торино
2
был в запасе