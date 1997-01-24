Франческо Бонфильо
№60
Нападающий
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Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе