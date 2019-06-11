Доминик Надь
№21
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
8 мая 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Венгрия
1
Уэльс
0
был в запасе
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1
Венгрия
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе