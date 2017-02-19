Алекс Коппола
№33
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
30 марта 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Пескара
5 : 0
Дженоа
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Пескара
5
Дженоа
0
был в запасе