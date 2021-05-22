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Джастин Клюйверт
№21
Нападающий
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Унион
2 : 1
РБ Лейпциг
55'
55'
55'
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
55'
минуты: 1' - 68'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 1' - 68' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Вольфсбург
51'
51'
51'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
51'
минуты: 1' - 70'
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
2
минуты: 1' - 70' / Германия. Бундеслига, 33 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 2
РБ Лейпциг
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
минуты: 76' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
Кельн
2 : 1
РБ Лейпциг
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
19:30
минуты: 66' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Кельн
2
РБ Лейпциг
1
минуты: 66' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Вердер
1 : 4
РБ Лейпциг
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 61'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вердер
1
РБ Лейпциг
4
минуты: 1' - 61' / Германия. Бундеслига, 28 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
РБ Лейпциг
0 : 1
Бавария
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0
Бавария
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
Арминия
0 : 1
РБ Лейпциг
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Арминия
0
РБ Лейпциг
1
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Айнтрахт
44'
44'
44'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 75'
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 75' / Германия. Бундеслига, 25 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Фрайбург
0 : 3
РБ Лейпциг
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0
РБ Лейпциг
3
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 2
Боруссия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 76'
Германия. Бундеслига, 23 тур
РБ Лейпциг
3
Боруссия
2
минуты: 1' - 76' / Германия. Бундеслига, 23 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
Герта
0 : 3
РБ Лейпциг
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Байер
90'
90'
90'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 70' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
РБ Лейпциг
1
Байер
0
минуты: 70' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Майнц
3 : 2
РБ Лейпциг
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 61' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
3
РБ Лейпциг
2
минуты: 61' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
РБ Лейпциг
1 : 0
Унион
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
1
Унион
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Хоффенхайм
0 : 1
РБ Лейпциг
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
минуты: 46' - 74'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
0
РБ Лейпциг
1
минуты: 46' - 74' / Германия. Бундеслига, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Вердер
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2
Вердер
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
Бавария
3 : 3
РБ Лейпциг
36'
36'
36'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
20:30
36'
минуты: 1' - 78'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 78' / Германия. Бундеслига, 10 тур
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