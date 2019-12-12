Луи Верстраэт
№33
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
4 мая 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гент
2
Александрия
1
был в запасе