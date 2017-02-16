Пьер Зебли
№13
Полузащитник
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Команда
Асколи
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
6 дек. 1997 (23) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
был в запасе