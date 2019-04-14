Кенни Роша
№39
Полузащитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 янв. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:00
Сент-Этьен
3 : 0
Бордо
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
Амьен
2 : 2
Сент-Этьен
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Амьен
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
01.04.2019 01 апр. 2019 пн 21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
01.04.2019 01 апр. 2019 пн 21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Страсбур
13.02.2019 13 февр. 2019 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
2
Страсбур
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
3
Сент-Этьен
0
был в запасе