Уссама Хаддади
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
28 янв. 1992 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
Дижон
2 : 1
Страсбур
11.05.2019 11 мая 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Дижон
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1
Дижон
0
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
Дижон
0 : 0
Амьен
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 18:00
Лион
1 : 3
Дижон
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Дижон
0 : 1
Ницца
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Генгам
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Дижон
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
66'
89'
66'
89'
66'
89'
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
08.02.2019 08 февр. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Дижон
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Дижон
2 : 0
Монако
90'
90'
90'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Дижон
2
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
62'
62'
62'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:00
Дижон
1 : 1
Монпелье
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
Сент-Этьен
3 : 0
Дижон
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ренн
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
86'
81'
86'
81'
86'
81'
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 21:00
86'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
2
Генгам
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
Тулуза
2 : 2
Дижон
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
Марсель
2 : 0
Дижон
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
2
Дижон
0
был в запасе