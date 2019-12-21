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Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Бассем Срарфи
№11
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Гражданство
Тунис
Дата рождения
25 июня 1997 (23) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
3
Тулуза
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
1
Ницца
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
Ренн
1 : 2
Ницца
49'
49'
49'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Марсель
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
1
Ницца
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
2
Амьен
1
был в запасе