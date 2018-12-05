Хуниор Алонсо
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Парагвай
Дата рождения
9 февр. 1993 (28) лет
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
Реал Сосьедад
2 : 0
Сельта
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Сосьедад
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 18:15
Сельта
1 : 1
Реал Сосьедад
01.11.2018 01 нояб. 2018 чт 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Сельта
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала