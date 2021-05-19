Джовани Ло Чельсо
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 апр. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
1 : 2
Астон Вилла
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Тоттенхэм
1
Астон Вилла
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
Тоттенхэм
2 : 0
Вулверхэмптон
16.05.2021 16 мая 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
2
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
Лидс
3 : 1
Тоттенхэм
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лидс
3
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
Эвертон
2 : 2
Тоттенхэм
16.04.2021 16 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Эвертон
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Юнайтед
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
45'
45'
45'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
63'
63'
63'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 49'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 49' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
48'
48'
48'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 58' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
Кристал Пэлас
1 : 1
Тоттенхэм
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
1
Тоттенхэм
1
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Арсенал
41'
41'
41'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
Челси
0 : 0
Тоттенхэм
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Челси
0
Тоттенхэм
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
65'
65'
65'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
65'
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
Вест Бромвич
0 : 1
Тоттенхэм
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Бромвич
0
Тоттенхэм
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
Тоттенхэм
2 : 1
Брайтон & Хов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 23:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Бернли
0
Тоттенхэм
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Тоттенхэм
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Саутгемптон
2 : 5
Тоттенхэм
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Саутгемптон
2
Тоттенхэм
5
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур