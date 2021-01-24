Себастьян Бреза
№20
Вратарь
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Команда
Болонья
Гражданство
Канада
Дата рождения
15 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 0
Верона
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе