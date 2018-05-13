Давиде Борселлини
№61
Вратарь
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 янв. 1999 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
13.05.2018 13 мая 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0
Удинезе
1
был в запасе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
Удинезе
0 : 4
Интер
06.05.2018 06 мая 2018 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
0
Интер
4
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
Беневенто
3 : 3
Удинезе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
3
Удинезе
3
был в запасе
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Кротоне
2
был в запасе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Наполи
4 : 2
Удинезе
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
4
Удинезе
2
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1
Лацио
2
был в запасе
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
Удинезе
0 : 2
Фиорентина
03.04.2018 03 апр. 2018 вт 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
0
Фиорентина
2
был в запасе
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Сассуоло
17.03.2018 17 марта 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Сассуоло
2
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Удинезе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Удинезе
0
был в запасе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
25.02.2018 25 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
0
Рома
2
был в запасе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Торино
2 : 0
Удинезе
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2
Удинезе
0
был в запасе
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Милан
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1
Милан
1
был в запасе
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
1
СПАЛ
1
был в запасе
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 20:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
05.01.2018 05 янв. 2018 пт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
Удинезе
4 : 0
Верона
23.12.2017 23 дек. 2017 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4
Верона
0
был в запасе
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Беневенто
10.12.2017 10 дек. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2
Беневенто
0
был в запасе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
Кротоне
0 : 3
Удинезе
04.12.2017 04 дек. 2017 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кротоне
0
Удинезе
3
был в запасе
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Наполи
26.11.2017 26 нояб. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Наполи
1
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Аталанта
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе