Михал Томич
№77
Нападающий
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Команда
Сампдория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
30 марта 1999 (22) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Верона
11.02.2018 11 февр. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
2
Верона
0
был в запасе
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
Сампдория
1 : 1
Торино
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1
Торино
1
был в запасе
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 22:45
Рома
0 : 1
Сампдория
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
0
Сампдория
1
был в запасе