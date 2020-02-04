Шейк Кейта
№33
Защитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Мали
Дата рождения
16 нояб. 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Бирмингем Сити
1(4) : 1(1)
Ковентри
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бирмингем Сити
1(4)
Ковентри
1(1)
был в запасе