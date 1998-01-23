Фабрицио Бриньяни
№13
Защитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
13 янв. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 17:00
Новара
3 : 2
Пиза
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3
Пиза
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала