Массимо Таццер
№31
Защитник
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Команда
Монополи
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 мая 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе