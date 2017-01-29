Алессандро Кваини
№5
Полузащитник
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Команда
Альбинолеффе
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 сент. 1998 (22) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Фиорентина
3 : 3
Дженоа
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3
Дженоа
3
был в запасе