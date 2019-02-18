Жоэл Перейра
№23
Вратарь
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Команда
Хартс
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 июня 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Челси
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
минуты: 76' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала