Камиль Войтовски
№25
Полузащитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Польша
Дата рождения
26 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
РБ Лейпциг
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
1
РБ Лейпциг
0
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Хоффенхайм
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2
Хоффенхайм
1
был в запасе