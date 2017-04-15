Леон Бетге
№1
Вратарь
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Команда
Вюрцбургер Кикерс
Гражданство
Германия
Дата рождения
9 июля 1997 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
Боруссия
3 : 1
Айнтрахт
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
1
был в запасе
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:30
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
был в запасе