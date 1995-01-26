Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Роберт Левандовски
Эдинсон Кавани
Ибраима Конате
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Словакия
Польша
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Симон Скрабб
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Брешиа
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 46' - 62'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 46' - 62' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020
14 июля 2020
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020
27 июня 2020
сб
18:15
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020
22 июня 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 27 тур
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Брешиа
0
был в запасе
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур