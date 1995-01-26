Симон Скрабб
№23
Полузащитник
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Команда
Брешиа
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
19 янв. 1995 (26) лет
Рост
172
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 1
СПАЛ
19.07.2020 19 июля 2020 вс 20:30
минуты: 46' - 62'
Италия. Серия А, 34 тур
Брешиа
2
СПАЛ
1
минуты: 46' - 62' / Италия. Серия А, 34 тур
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
Аталанта
6 : 2
Брешиа
14.07.2020 14 июля 2020 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
6
Брешиа
2
был в запасе
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
11.07.2020 11 июля 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 32 тур
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 32 тур
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
Торино
3 : 1
Брешиа
08.07.2020 08 июля 2020 ср 22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Брешиа
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Брешиа
2 : 0
Верона
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2
Верона
0
был в запасе
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020 01 июля 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
6
Брешиа
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
Брешиа
2 : 2
Дженоа
27.06.2020 27 июня 2020 сб 18:15
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Брешиа
2
Дженоа
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
Фиорентина
1 : 1
Брешиа
22.06.2020 22 июня 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Брешиа
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 27 тур
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
Сассуоло
3 : 0
Брешиа
09.03.2020 09 марта 2020 пн 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
3
Брешиа
0
был в запасе
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Брешиа
1
Наполи
2
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Ювентус
2 : 0
Брешиа
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Брешиа
0
был в запасе
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
Брешиа
0 : 1
Милан
89'
89'
89'
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Брешиа
0
Милан
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур