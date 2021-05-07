Дженгиз Ундер
№19
Полузащитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Турция
Дата рождения
14 июля 1997 (23) года
Рост
173
В 20 лет стал самым юным турецким автором гола в ЛЧ. Это произошло в 2018-м –досталось «Шахтеру».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
был в запасе
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
Лестер Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лестер Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1
Лестер Сити
1
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 51' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 51' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Лестер Сити
0 : 2
Эвертон
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
0
Эвертон
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
Лестер Сити
1 : 2
Фулхэм
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лестер Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур