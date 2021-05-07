Дженгиз Ундер №19 Полузащитник Подписаться

Команда Лестер Сити

Гражданство Турция

Дата рождения 14 июля 1997 (23) года

Рост 173

В 20 лет стал самым юным турецким автором гола в ЛЧ. Это произошло в 2018-м –досталось «Шахтеру».