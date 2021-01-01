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Коронавирус
Пирло ушел из «Ювентуса»
Андреа Кадили
№40
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июня 1999 (21) год