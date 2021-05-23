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Паоло Фараго
№16
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
12 февр. 1993 (28) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
был в запасе
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3
Фиорентина
3
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5
Болонья
0
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
10'
10'
10'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
22:45
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур