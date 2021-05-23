Джанлука Фработта
№47
Защитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 июня 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Ювентус
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1
Ювентус
1
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Ювентус
3 : 1
Парма
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Ювентус
3
Парма
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Ювентус
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1
Ювентус
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
3 : 1
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
3
Дженоа
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021 14 марта 2021 вс 20:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
Ювентус
-:-
Наполи
04.03.2021 04 марта 2021 чт 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
-
Наполи
-
был в запасе
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
10'
10'
10'
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
был в запасе
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
90'
90'
90'
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 58'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 58' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
71'
71'
71'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур