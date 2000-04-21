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Эмануэл Вигнато
№55
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 апр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Болонья
1 : 4
Ювентус
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1
Ювентус
4
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 38 тур
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Болонья
3 : 3
Фиорентина
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
3
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:45
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
5
Болонья
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
82'
82'
82'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
Болонья
2 : 0
Лацио
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
20:00
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
2
Лацио
0
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
был в запасе
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
84'
84'
84'
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
14'
14'
14'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 19 тур
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