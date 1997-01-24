Ба-Муака Симакала
№44
Нападающий
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 янв. 1997 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
Вердер
0 : 1
Боруссия
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
0
Боруссия
1
был в запасе
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
Байер
2 : 3
Боруссия
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
2
Боруссия
3
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
Дармштадт
0 : 0
Боруссия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Дармштадт
0
Боруссия
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур