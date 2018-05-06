Эрик Экспозито
№29
Нападающий
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Хетафе
06.05.2018 06 мая 2018 вс 19:30
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Лас-Пальмас
0
Хетафе
1
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2018 19 апр. 2018 чт 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
Лас-Пальмас
0 : 1
Реал Сосьедад
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Лас-Пальмас
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
Леванте
2 : 1
Лас-Пальмас
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур