Марко Помпетти
№96
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 мая 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
1
Ювентус
2
был в запасе