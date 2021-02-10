Райан Мэннинг
№3
Полузащитник
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Команда
Суонси
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
14 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 20:30
Суонси
1 : 3
Манчестер Сити
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
Суонси
5 : 1
Ноттингем Форест
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Суонси
5
Ноттингем Форест
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Стивенидж
0 : 2
Суонси
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Стивенидж
0
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала