Жоаким Бальми
№39
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
Бастия
1 : 1
Ницца
20.01.2017 20 янв. 2017 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1
Ницца
1
был в запасе