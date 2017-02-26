Амиду Кейта
№32
Нападающий
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 дек. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сент-Этьен
0 : 1
Кан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
0
Кан
1
был в запасе
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Ницца
1 : 0
Сент-Этьен
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
1
Сент-Этьен
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:00
Тулуза
0 : 3
Сент-Этьен
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 1
Анжер
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2
Анжер
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 21 тур