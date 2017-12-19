Эбенезер Офори
№17
Полузащитник
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Команда
АИК
Гражданство
Гана
Дата рождения
1 июля 1995 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Майнц
3
Штутгарт
1
был в запасе
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
Кайзерслаутерн
1 : 3
Штутгарт
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кайзерслаутерн
1
Штутгарт
3
был в запасе
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 19:30
Энерги
2(3) : 2(4)
Штутгарт
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Энерги
2(3)
Штутгарт
2(4)
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала